Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo, prossimi mesi vedranno accelerazione dialogo Belgrado-Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ad avanzare pubblicamente l'idea di una revisione dei confine è stato il presidente del Kosovo Hashim Thaci, il quale nelle scorse settimane ha parlato di "una correzione dei confine", che a suo parere dovrebbe portare all'unione con il Kosovo della Valle di Presevo, area nel sud della Serbia abitata da una maggioranza albanese. Nei giorni scorsi il sindaco di Bujanovac, comune della Serbia meridionale con una folta comunità albanese, ha detto che occorre far aderire al Kosovo "tutta la valle del Presevo e non solo il comune omonimo" se riguardo alla questione kosovara non dovesse essere raggiunto un accordo su un eventuale scambio di territori. (segue) (Seb)