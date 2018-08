Malesia: premier Mahathir conferma sostegno del paese al Partenariato trans-Pacifico (2)

- Un funzionario del governo di Kuala Lumpur ha dichiarato che le parole di Mahathir vanno intese come la conferma degli impegni assunti dal paese nei confronti degli altri firmatari dell’accordo multilaterale di libero scambio, e come un chiarimento delle politiche commerciali dell’attuale governo, espressione della coalizione di partiti Pakatan Harapan che ha vinto le elezioni politiche dello scorso maggio. La Malesia ha firmato il Cptpp assieme a dieci altri paesi dell’Asia-Pacifico lo scorso marzo, ma dal suo insediamento nel mese di maggio il nuovo governo non si era ancora espresso in maniera inequivoca riguardo l’adesione all’accordo. Il Cptpp entrerà in vigore una volta ratificato da sei dei paesi firmatari; Ad oggi il trattato è già stato ratificato da Singapore, Messico e Giappone; Australia e Cile hanno segnalato che ratificheranno l’accordo entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda la Malesia, alcuni ministri dell’attuale governo sarebbero favorevoli all’accordo, mentre altri avrebbero espresso riserve. (segue) (Fim)