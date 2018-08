Malesia: premier Mahathir conferma sostegno del paese al Partenariato trans-Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha dichiarato questo mese che gli Stati Uniti sono impegnati a incrementare il commercio e gli investimenti in Asia, assicurando allo stesso tempo ai potenziali partner strategici e commerciali che gli Stati Uniti non hanno alcun intento egemonico. Intervenuto al Forum delle imprese indo-pacifico, ospitato dalla Camera di commercio degli Stati Uniti, Pompeo ha invitato la regione a rimanere "libera e aperta", una sfida all'approccio della Cina e al suo progetto della nuova Via della seta. "L'amministrazione Trump è impegnata ad espandere il nostro impegno economico nella regione indo-pacifica - ha detto il segretario - Crediamo nelle partnership strategiche, non nella dipendenza strategica". Pompeo ha poi annunciato che gli Stati Uniti investiranno 113 milioni di dollari in nuove iniziative nella regione indo-pacifica a sostegno dell'economia digitale, dell'energia, e delle infrastrutture. "Oggi, annuncerò 113 milioni di dollari in nuove iniziative statunitensi per sostenere le aree fondamentali del futuro: economia digitale, energia e infrastrutture", ha aggiunto Pompeo, secondo cui questi fondi rappresentano solo un acconto di una nuova era dell'impegno economico degli Stati Uniti per la pace e la prosperità in quella regione. (segue) (Fim)