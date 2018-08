Malesia: premier Mahathir conferma sostegno del paese al Partenariato trans-Pacifico (4)

- Subito dopo il suo insediamento, il presidente Trump ha ritirato gli Stati Uniti dal Partenariato Trans-Pacifico (Tpp) un accordo che avrebbe regolato il commercio tra Stati Uniti, Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. I paesi restanti hanno successivamente costituito il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Cptpp) (o Tpp 11) che incorpora gran parte dell'accordo originale. Il segretario ha ammesso che alcuni potrebbero mettere in discussione il ruolo degli Stati Uniti nella regione alla luce del ritiro dal Tpp, ma ha assicurato che l'amministrazione è impegnata nell'Indo-Pacifico e sta lavorando "per elaborare accordi commerciali bilaterali migliori e più vantaggiosi". (segue) (Fim)