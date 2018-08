Malesia: premier Mahathir conferma sostegno del paese al Partenariato trans-Pacifico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli 11 paesi che hanno firmato il Cptpp figurano Giappone, Malesia, Vietnam e Australia; il prodotto interno lordo combinato dei paesi che aderiscono all’accordo ammonta a 10mila miliardi di dollari, e la loro popolazione complessiva a circa mezzo miliardo di persone. Il mese scorso funzionari degli 11 paesi si sono incontrati a Tokyo per discutere il processo per l’eventuale inclusione di nuovi paesi nel gruppo Tra i paesi che hanno espresso interesse in questo senso figurano Thailandia e Colombia. Gli 11 paesi hanno concordato anche lo scambio di informazioni per accelerare l’entrata in vigore dell’accordo, che scatterà 60 giorni dopo la ratifica da parte di sei degli 11 membri. Il prossimo paese a ratificare il Cptpp dovrebbe essere la Nuova Zelanda.Anche il governo dell’Indonesia sta studiando la versione del Partenariato trans-pacifico (Tpp) firmata dagli 11 paesi dell’Asia-Pacifico lo scorso marzo. Lo ha dichiarato il mese scorso il vicepresidente indonesiano, Jusuf Kalla. L’annuncio, sottolinea la stampa indonesiana, segna una svolta politica da parte di Giacarta, che un anno fa si era detta disinteressata all’accordo in assenza degli Usa. Intervistato dal quotidiano “Nikkei” a margine dell’annuale conferenza Future of Asia di Tokyo, Kalla ha dichiarato che l’Indonesia “sta studiando le condizioni e la possibilità” di adesione all’accordo. “Certo, se il Tpp è un regime di esenzione fiscale, e l’Indonesia si trova a dover ancora pagare tariffe, non è facile per le merci indonesiane competere nel mercato” regionale, ha dichiarato il vicepresidente. (segue) (Fim)