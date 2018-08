Malesia: premier Mahathir conferma sostegno del paese al Partenariato trans-Pacifico (6)

- “Per questa ragione siamo intenzionati ad aderire” all’accordo, ha aggiunto Kalla, precisando che Giacarta non intende compiere tale passo prima che il Tpp sia effettivamente entrato in vigore. Era stato proprio Kalla, in un’intervista a “Nikkei” lo scorso anno, ad affermare che “Senza gli Stati Uniti, riteniamo che i benefici (del Cptpp) sul fronte del commercio non siano significativi per l’Indonesia, abbiamo perso interesse”. Giacarta ha evidentemente rivalutato la questione; il vicepresidente ha spiegato che le valutazioni intraprese dal governo richiederanno ancora “dai sei mesi a un anno”, e culmineranno in una decisione definitiva in merito all’adesione. Le valutazioni, ha detto Kalla, si concentreranno sugli effetti dell’adesione per la competitività delle merci indonesiane. (segue) (Fim)