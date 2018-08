Malesia: premier Mahathir conferma sostegno del paese al Partenariato trans-Pacifico (7)

- Alla conferenza “Future of Asia” il Cptpp è stato discusso anche dal vicepremier vietnamita, Truong Hoa Binh. “Il ritorno del protezionismo conduce a tensioni nelle relazioni commerciali tra le principali economie globali”, ha avvertito Binh. Il vicepremier ha ricordato il contributo essenziale del suo paese all’approvazione del nuovo Partenariato trans-Pacifico dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo. “Attribuiamo anche grande valore agli sforzi del governo giapponese per accelerare la conclusione dei negoziati e la firma del Cptpp, ha aggiunto Binh. “Ci auguriamo che il Giappone, come partner economico primario di tante economie asiatiche, serva da locomotiva per rafforzare l’integrazione economica e la connettività regionali”. Il primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, ha dichiarato lo scorso marzo che Hanoi spera di convincere gli Usa ad aderire nuovamente al progetto del Tpp, assieme ad altri paesi che ancora non vi hanno aderito. Il Vietnam aderisce anche al progetto del Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), guidato dalla Cina. (segue) (Fim)