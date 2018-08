Malesia: premier Mahathir conferma sostegno del paese al Partenariato trans-Pacifico (8)

- Il Giappone è stato il secondo paese a ratificare l’accordo dopo il Messico, all’inizio di questo mese, inviando un forte segnale di sostegno al multilateralismo nel contesto delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti e tra questi ultimi e la Cina.Il Partenariato trans-Pacifico (Tpp), l’accordo di libero scambio sottoscritto dal Giappone e da altri 10 paesi della regione, entrerà in vigore 60 giorni dopo la ratifica da parte di almeno sei dei paesi firmatari. In Giappone, la procedura prevede il varo automatico del provvedimento di ratifica 30 giorni dopo l’approvazione da parte della Camera bassa ,e il conseguente invio alla Camera dei consiglieri (Camera alta). Formalmente, dunque, la ratifica del Tpp da parte del Giappone avverrà il prossimo 20 luglio. Tokyo punta a ottenere l’entrata in vigore del Tpp il prima possibile, per farsene scudo nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti. (Fim)