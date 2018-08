Corea del Nord: Pyongyang accusa Washington di doppiogiochismo dopo annullamento visita Pompeo (2)

- “Questo genere di atti prova che gli Stati Uniti stanno lavorando a un piano criminale per scatenare la guerra contro la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) e commettere un crimine meritevole di un castigo divino, nel caso fallisse il piano dell’ingiusta denuclearizzazione preventiva” della Corea del Nord. Da settimane Pyongyang chiede di accompagnare il proprio processo di denuclearizzazione con passi concreti per la normalizzazione delle relazioni con gli Usa e il superamento formale delle ostilità della Guerra di Corea (1950-1953). Washington ha ribadito invece l’intenzione di portare avanti la politica di massimizzazione delle politiche sanzionatorie sino a quando il Nord avrà completamente smantellato il proprio programma nucleare. “Non possiamo che prendere seriamente atto dell’atteggiamento doppiogiochista degli Stati Uniti, mentre questi ultimi conducono esercitazioni segrete con la mobilitazione di unità speciali per l’assassinio, mentre al contempo dialogano con un sorriso sul volto”, accusa il quotidiano nordcoreano. (segue) (Git)