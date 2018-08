Corea del Nord: Pyongyang accusa Washington di doppiogiochismo dopo annullamento visita Pompeo (3)

- La decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di cancellare la visita a Pyongyang del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, originariamente in programma questa settimana, complica il quadro già incerto del processo di denuclearizzazione della Corea del Nord, e pone in imbarazzo Seul, che pochi giorni fa ha confermato l’imminente apertura di un suo ufficio diplomatico di collegamento a Pyongyang. Trump ha annunciato l’annullamento della visita di Pompeo venerdì, citando i progressi insoddisfacenti di Pyongyang verso lo smantellamento dei suoi programmi balistico e nucleare. Il segretario di Stato Usa doveva inaugurare la sua quarta visita in Corea del Nord accompagnato da Stephen Biegun, ex dirigente di Ford Motor nominato inviato speciale per la Corea del Nord. La mossa della Casa Bianca, affermano analisti citati dalla stampa Usa, punta ad esercitare pressioni sul regime nordcoreano affinché acceleri il processo di denuclearizzazione e alla Cina, affinché si astenga dal tentativo di influire sul processo di denuclearizzazione. (segue) (Git)