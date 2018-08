Corea del Nord: Pyongyang accusa Washington di doppiogiochismo dopo annullamento visita Pompeo (4)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato venerdì che il segretario di stato Michael Pompeo sta cancellando il suo viaggio in Corea del Nord, previsto per la prossima settimana, a causa dei mancati progressi nei colloqui sul nucleare con Pyongyang. "Ho chiesto al segretario di Stato Michael Pompeo di non andare in Corea del Nord, in questo momento, perché ritengo che non stiamo facendo progressi sufficienti sulla denuclearizzazione della penisola coreana", ha comunicato Trump tramite il suo profilo Twitter. Il capo della Casa Bianca ha anche affermato che la Cina non sta più collaborando alla denuclearizzazione tanto quanto ha fatto in passato, a causa della disputa commerciale tra Stati Uniti e Pechino. In un altro tweet Trump ha aggiunto che Pompeo si recherà in visita in Corea del Nord dopo che gli Stati Uniti avranno risolto l'attuale controversia commerciale con la Cina. I colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina che si sono svolti la scorsa settimana non hanno prodotto alcun progresso concreto. (segue) (Git)