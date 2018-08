Corea del Nord: Pyongyang accusa Washington di doppiogiochismo dopo annullamento visita Pompeo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aveva annunciato la scorsa settimana che si sarebbe recato in vista alla Corea del Nord nel tentativo di accelerare il processo di denuclearizzazione della Penisola coreana. Pompeo doveva essere accompagnato nella sua quarta visita a Pyongyang da Stephen Biegun, vicepresidente per gli affari governativi internazionali di Ford Motor Co., nominato rappresentante speciale degli Usa per la Corea del Nord. Pompeo ha spiegato che si sarebbe recato in Corea del Nord con Biegun per “compiere ulteriori progressi diplomatici verso il nostro obiettivo”. La portavoce del dipartimento di Stato Usa, Heather Nauert, aveva riferito che contrariamente a quanto anticipato nei giorni scorsi, Pompeo non aveva in programma un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un nel corso della visita. (segue) (Git)