Corea del Nord: Pyongyang accusa Washington di doppiogiochismo dopo annullamento visita Pompeo (6)

- “Non ci aspettiamo un incontro con il presidente Kim. Non è parte (dei piani) di questo viaggio”, aveva spiegato la portavoce. Citando il bagaglio di esperienza di Biegun in materia di politica estera, Pompeo si è detto ieri “del tutto fiducioso che saprà guidare la nostra missione di garantire un futuro sicuro per i cittadini statunitensi e, speriamo, un futuro radioso per il popolo nordcoreano”. Biegun, che ieri ha preso parte alla conferenza stampa a fianco del segretario di Stato, ha dichiarato che il presidente Donald Trump “ha creato uno spiraglio” per il dialogo con la Corea del Nord”, e che l’amministrazione presidenziale deve cogliere “ogni opportunità possibile per realizzare la visione di un futuro pacifico” per la Penisola coreana. “Lavorerò a stretto contatto con i miei colleghi al dipartimento di Stato e del governo, oltre che con i nostri alleati e partner in tutto il mondo, per conseguire il nostro obiettivo comune di un mondo sicuro e pacifico”, ha dichiarato il funzionario. (segue) (Git)