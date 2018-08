Corea del Nord: Pyongyang accusa Washington di doppiogiochismo dopo annullamento visita Pompeo (7)

- L’annullamento della visita di Pompeo a Pyongyang giunge in un momento di incertezza riguardo l’effettiva volontà di denuclearizzazione del regime nordcoreano. La Corea del Nord sembra aver sospeso i lavori di smantellamento del sito per i collaudi di motori per missili nel nord-ovest del paese. A sostenerlo, sulla base della più recente intelligence fotografica satellitare, è il più autorevole gruppo di monitoraggio della Corea del Nord, 38 North. Le fotografie satellitari del sito di lancio di Sohae a Tongchang-ri, scattate il 16 agosto scorso, non esibirebbero alcun progresso significativo delle operazioni di smantellamento rispetto al 3 agosto, anche se la superstruttura per i test e diverse altre infrastrutture chiave risultavano già smantellate in tutto o in parte in quella data. L’ultima analisi di 38 North sottolinea l’apparente riluttanza di Pyongyang a intraprendere con determinazione la dismissione completa dei programmi balistico e nucleare in assenza di ulteriori concessioni o garanzie dagli Usa, nonostante l’impegno assunto dal leader Kim Jong-un il 12 giugno scorso. (Git)