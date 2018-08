Asia: vicepremier Singapore Teo, Asean e Cina possono affrontare assieme le sfide globali

- L’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e la Cina possono affrontare assieme le sfide globali più pressanti attenendosi a tre principi di comprovata efficacia per navigare attraverso i rischi della sicurezza, far fronte alle incertezze del commercio globale e promuovere la cooperazione. Lo ha dichiarato oggi il vicepremier di Singapore, Teo Chee Hean, in apertura del Future China Global Forum e del Singapore Regional Business Forum, eventi di due giorni che si svolgono in simultanea presso il Ritz-Carlton Hotel nella città-Stato. I tre pilastri della cooperazione tra Cina e Asean, ha detto Teo, sono l’adesione a un “sistema multilaterale interconnesso”, il “commercio libero e aperto” e un “ordine internazionale basato sulle regole”. “Oggi il mondo è troppo interconnesso per poterci ritirare nell’isolazionismo”, ha dichiarato il vicepremier di Singapore, paese che regge la presidenza annuale dell’Asean. (segue) (Fim)