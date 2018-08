Asia: vicepremier Singapore Teo, Asean e Cina possono affrontare assieme le sfide globali (2)

- “Dobbiamo rafforzare il sistema multilaterale, migliorare la capacità di individuare i traguardi comuni, anziché accantonarli. (…) I problemi che dobbiamo risolvere vanno oltre le capacità dei singoli paesi di farvi fronte”, ha detto il vicepremier di Singapore. Teo ha ricordato che la Cina e i paesi dell’Asean sono sempre stati connessi e interdipendenti, per ragioni storiche e geografiche, e che per questa ragione la cooperazione economica costituisce “un pilastro delle nostre relazioni”. La Cina è stata il principale partner commerciale dell’Asean per gli ultimi otto anni, mentre l’Asean è il terzo partner commerciale di Pechino da sette anni a questa parte. Lo scorso anno la Cina è stata anche la principale fonte di investimenti esteri diretti per l’Asean, mentre l’Asean è stato il quarto investitore straniero per la Cina. (segue) (Fim)