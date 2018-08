Asia: vicepremier Singapore Teo, Asean e Cina possono affrontare assieme le sfide globali (3)

- Il vicepremier di Singapore ha sottolineato l’esigenza di investimenti del Sud-est Asiatico: l’Asean necessiterebbe di investimenti annui per 210 miliardi di dollari sino al 2030 per colmare i propri deficit infrastrutturali, stando alle stime della Banca Asiatica di Sviluppo (Asian Development Bank, Adb). Tao ha citato ad esempio il progetto del collegamento ferroviario Kunming-Singapore, che dovrebbe collegare la Cina Sud-occidentale al Sud-est Asiatico. Il vicepremier ha aggiunto che Asean e Cina stanno lavorando all’aggiornamento dell’Asean-China Free Trade Agreement del 2002 (Acfta) e per completare i negoziati relativi al Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), che coinvolgono, oltre ai 10 paesi Asean e alla Cina, anche India, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. (segue) (Fim)