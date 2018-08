Asia: vicepremier Singapore Teo, Asean e Cina possono affrontare assieme le sfide globali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha tenuto un intervento ieri, in apertura della ministeriale dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico (Asean) tenutasi nella città-Stato. Lee ha posto l’accento sulla cooperazione economica e commerciale tra i paesi dell’organizzazione, una delle priorità che Singapore si è data quest’anno, assumendo la presidenza di turno dell’organizzazione. Lee ha chiesto ai paesi dell’Asean di fare di più per approfondire l’integrazione economica, specie alla luce delle tensioni in atto nel contesto del commercio globale. L’integrazione economica, e in particolare lo stato dei negoziati per l’accordo Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) è stato affrontato dai ministri degli Esteri dei 10 paesi Asean durante i successivi colloqui. (segue) (Fim)