Asia: vicepremier Singapore Teo, Asean e Cina possono affrontare assieme le sfide globali (5)

- Secondo Lee, l’Asean “ha conseguito il suo iniziale obiettivo politico, il conseguimento della pace e della stabilità regionale”, e ora “ha indirizzato la propria attenzione alla cooperazione economica”. Secondo il premier di Singapore, “le strutture guidata dall’Asean ci hanno servito bene, e per questa ragione dobbiamo continuare a rafforzare l’architettura regionale. Possiamo tutti constatare le incertezze geopolitiche”, ha ammonito il primo ministro, riferendosi in particolare alle tensioni commerciali tra Usa e Cina. “E’ importante che i paesi dell’Asean continuino a sostenere il sistema (del commercio multilaterale basato sulle regole” e lavorino con partner affini per rafforzare la rete della cooperazione”, ha dichiarato Lee. (segue) (Fim)