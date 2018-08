Asia: vicepremier Singapore Teo, Asean e Cina possono affrontare assieme le sfide globali (6)

- I ministri del Commercio dei 16 paesi dell’Asia-Pacifico che aderiscono al progetto dell’accordo di libero scambio Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) hanno concordato all’inizio di luglio di giungere a un accordo entro la fine dell’anno, anche se tale scadenza quasi certamente comporterà la permanenza di una serie di importanti questioni irrisolte. Il ministro del Commercio giapponese Hiroshige Seko e la controparte di Singapore, Chan Chun Sing, hanno annunciato l’obiettivo temporale di fine anno al termine di un incontro a Tokyo tra i paesi membri del progetto, il 1° luglio scorso. I paesi che aderiscono ai negoziati “concentreranno i loro sforzi al conseguimento di un pacchetto di risultati entro fine anno”, recita una nota comune diffusa al termine dell’incontro di ieri. I negoziatori del Rcep si sono nuovamente incontrati in Thailandia a metà luglio per discutere l’eliminazione di tariffe al commercio e l’adozione di nuove regole per la liberalizzazione degli scambi. I ministri del Commercio, invece, si incontreranno di nuovo a Singapore a metà agosto; l’approvazione dell’accordo potrebbe giungere in occasione del prossimo summit annuale dell’Asean, nel mese di novembre. (segue) (Fim)