Asia: vicepremier Singapore Teo, Asean e Cina possono affrontare assieme le sfide globali (9)

- Lo scorso aprile, durante il 16mo Asean Economic Community Cuncil Meeting – uno degli eventi ospitati da Singapore nel contesto del 32mo summit dell’organizzazione - il ministro del Commercio Lim Hng Kiang ha esortato i suoi omologhi dell’Asean a “rimanere al passo e accelerare” l’attuazione della Comunità economica Asean (Asean Economic Community, Aec) per sbloccare il pieno potenziale delle economie della regione e preservare la propria credibilità. La perseveranza dell’organizzazione nel perseguire gli obiettivi del piano “Aec 2025” per l’integrazione economica e infrastrutturale, ha detto il ministro, “assume un significato più elevato in un mondo caratterizzato dall’ascesa dei sentimenti anti-globalisti e della retorica protezionistica”. (segue) (Fim)