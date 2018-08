Asia: vicepremier Singapore Teo, Asean e Cina possono affrontare assieme le sfide globali (10)

- Lim ha dichiarato che la realizzazione dell’Aec nel 2015 ha segnato “una importante pietra militare” nel processo di integrazione economica della regione. “Imbarcandoci nell’Aec 2025, rinnoviamo il nostro impegno a costruire un’Asean più prospera ed economicamente integrata”, ha aggiunto il ministro. Lim non si è limitato a citare i “pericoli” posti dal protezionismo, ma ha anche sottolineato l’esigenza di affrontare congiuntamente le sfide poste sul piano socioeconomico da storici cambi di paradigma come l’automazione e lo sviluppo della digital economy. Infine, il ministro ha esortato i paesi dell’Asean a prestare attenzione alle misure di facilitazione del commercio, sottolineando che al progressivo abbassamento delle barriere tariffarie agli scambi si sono sostituiti ostacoli di natura non tariffaria. (segue) (Fim)