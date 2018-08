Asia: vicepremier Singapore Teo, Asean e Cina possono affrontare assieme le sfide globali (11)

- La linea condivisa da Malesia e Thailandia è che i benefici della rapida adozione di un accordo sarebbero maggiori, anche se l’intesa fosse limitata in termini di adesioni. Questa linea gode peraltro del tacito sostegno di Cina e Corea del Sud, che senza l’India e le economie dell’Oceania vedrebbero aumentare significativamente il loro peso specifico nel contesto del futuro accordo. Il Giappone, di contro, teme questo scenario, e sta ricorrendo all’influenza di cui dispone per promuovere la visione più estesa del Rcep. Agevolare l’ingresso della Thailandia nel Tpp potrebbe fungere anche a questo scopo, eliminando la necessità per Bangkok di perseguire un Rcep “ridimensionato”; più nell’immediato, Tokyo punta ad estendere il Tpp a diverse economie dell’Asean per spingere gli Usa a riconsiderare l’adesione all’accordo, e ridurre così le pressioni commerciali di Washington sul fronte bilaterale. (segue) (Fim)