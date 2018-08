Asia: vicepremier Singapore Teo, Asean e Cina possono affrontare assieme le sfide globali (12)

- Il Vietnam, che assieme al Giappone ha giocato un ruolo fondamentale nella concretizzazione del Tpp, ha perso a sua volta interesse per il Rcep. Non è esente da perplessità nemmeno Singapore, che pur promuovendo il progetto, teme che quest’ultimo possa tradursi in un’ondata di migranti economici verso la città-Stato. A queste dinamiche già estremamente complesse, si sommano le turbolenze generate dalle tendenze protezionistiche provenienti dagli Stati Uniti, e dallo scontro commerciale tra questi ultimi e la Cina. Su un altro fronte – quello dell’integrazione degli standard regolamentari e normativi – le prospettive appaiono invece migliori, anche per effetto delle sfide comuni poste dalla rivoluzione digitale. (Fim)