Spagna: presidente Sanchez inizia domani giro in America latina, prima tappa il Cile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del presidente del governo spagnolo si conclude in Costa Rica, paese cui sbarcherà nella serata del 30, e in cui si tratterrà sino al giorno successivo. Oltre al vertice con il presidente Carlos Alvarado, Sanchez ha in agenda la presenza a un evento sul cambio climatico, e un vertice con il presidente della Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh), Margarette May Macaulay. Un appuntamento quest'ultimo, nel quale probabilmente verranno trattati temi comunque presenti nell'intero giro latinoamericano di Sanchez: le migrazioni dei venezuelani in fuga dalla crisi economica e politica in patria e la situazione di tensione in Nicaragua dopo mesi di scontri e di proteste antigovernative chiuse con la morte di circa 300 persone. (Res)