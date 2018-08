Bulgaria: premier Borisov annulla visita in Albania

- Il primo ministro della Bulgaria Bojko Borisov ha cancellato la visita programmata per domani in Albania. La decisione avviene dopo che è stata indetta una giornata di lutto nazionale per domani in Bulgaria in ricordo delle 16 vittime dell'incidente di un autobus ieri, nei pressi della località di Iskar Gorge. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Bta". Il premier bulgaro era stato invitato in Albania per prendere parte ad un incontro tra i capi di governo dei paesi del Balcani occidentali, incentrato sull'integrazione economica regionale. Il forum di Durazzo vedrà riuniti domani i sei premier dei paesi dei Balcani occidentali con lo scopo di predisporre una strategia volta alla creazione di un'area di libero scambio regionale, per stimolare l'economia dei paesi e avanzare lungo il percorso di adesione all'Ue.(Bus)