Energia: ministro Petrolio Kuwait, Opec e produttori alleati potrebbero concordare meccanismo controllo produzione entro il 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i produttori al di fuori del Cartello potrebbero concordare un meccanismo per monitorare la loro produzione di greggio prima della fine dell'anno. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio del Kuwait, Bakheet al Rashidi, citato dal quotidiano kuwaitiano “Arab Times”. Un comitato istituito dall'Opec e dai paesi esportatori alleati al di fuori del cartello si incontreranno il 23 settembre ad Algeri per rivedere le quote di produzione. "I livelli di produzione dell’Opec e dei (paesi) al di fuori del Cartello saranno rivisti nell’incontro in Algeria, e prima della fine dell'anno in corso si raggiungerà un accordo su un meccanismo per monitorare la produzione nel 2019”, ha dichiarato il ministro. Secondo Al Rashidi, i mercati petroliferi dovrebbero "rimanere stabili" fino alla fine del 2018. (segue) (Res)