Energia: ministro Petrolio Kuwait, Opec e produttori alleati potrebbero concordare meccanismo controllo produzione entro il 2018 (2)

- Il comitato che si riunirà in Algeria il 23 settembre è presieduto dall'Arabia Saudita e comprende i membri Opec - Algeria, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Venezuela - e i membri al di fuori del Cartello: Oman e Russia. L'Iran ha chiesto di partecipare alla riunione per difendere la sua quota di mercato che potrebbe essere influenzata dalle sanzioni statunitensi contro il settore energetico che entreranno in vigore ai primi di novembre. Dopo mesi di sottoproduzione finalizzati al rafforzamento del prezzo del greggio, l'Opec ha concordato lo scorso giugno con la Russia e altri alleati produttori di petrolio di aumentare la produzione a partire da luglio. L'Arabia Saudita ha affermato che l'accordo raggiunto durante il vertice Opec di giugno ha permesso ai paesi di produrre di più per soddisfare il livello complessivo di conformità all’intesa sul taglio della produzione sottoscritto alla fine del 2016, sempre nella capitale austriaca. L'Iran ha denunciato i piani sauditi per aumentare la produzione al di sopra dei livelli stabiliti dall’accordo del 2016. (segue) (Res)