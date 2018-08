Energia: ministro Petrolio Kuwait, Opec e produttori alleati potrebbero concordare meccanismo controllo produzione entro il 2018 (3)

- Lo scorso 19 agosto il rappresentante permanente dell’Iran presso l’Opec, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che nessuno Stato parte dell'Organizzazione “può in alcuna circostanza appropriarsi delle quote di produzione ed esportazione di greggio degli altri membri” del cartello petrolifero. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa iraniana “Shana”, Gharibabadi ha affermato che nessuno Stato parte dell'Opec “può in alcuna circostanza appropriarsi delle quote di produzione ed esportazione di greggio degli altri membri”. Inoltre, ha aggiunto il diplomatico iraniano, “la conferenza ministeriale dell'Opec non ha autorizzato in alcun modo simili azioni”. Gharibabadi ha quindi chiesto al segretario generale dell'Opec, Mohammed Barkindo di mantenere le distanze fra l'organizzazione e “l'agenda politica di alcuni membri”, Il riferimento di Gharibabadi è all'aumento dell'offerta di greggio prevista dall'Arabia Saudita, principale membro dell'Opec, oltre le quote di produzione stabilite dall'accordo raggiunto nel 2016 e successivamente modificato tra i membri del cartello petrolifero e altri paesi produttori di petrolio. (Res)