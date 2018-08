Germania-Croazia: premier Plenkovic da domani in visita a Berlino, previsto incontro con Merkel

- Il primo ministro della Croazia Andrej Plenkovic inizierà domani una visita di due giorni in Germania, dove incontrerà il cancelliere tedesco Angela Merkel. Nel corso della visita, riferisce l'emittente "N1", il premier di Zagabria incontrerà anche la comunità croata residente a Berlino e prenderà parte ad un dibattito organizzato dalla Fondazione Konrad Adenauer sulla Croazia e il futuro dell'Ue. Altro appuntamento in agenda per il premier croato quello con i rappresentanti della Camera di commercio e dell'industria tedesca. Fanno parte della delegazione di Zagabria anche il segretario di Stato al ministero dell'Interno, Terezija Gras, quello al ministero dell'Economia, Natasa Mikus Zigman, e il direttore degli investimenti dell'Agenzia per gli investimenti e la concorrenza, Zdenko Lucic. (Zac)