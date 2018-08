Siria: Mosca, possibile attacco ribelle con armi chimiche nei prossimi giorni a sud di Idlib

- Un attacco con l’utilizzo di agenti tossici è prevista entro i prossimi due giorni nel villaggio siriano di Kafr Zita, situato nella parte meridionale del governatorato di Idlib. Lo ha annunciato oggi il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Il portavoce ha detto che, secondo le informazioni ricevute dal Centro russo per la riconciliazione siriana dai residenti locali, alcuni “specialisti” stranieri di lingua inglese sarebbero giunti nell'insediamento Habit, che si trova nella parte meridionale della provincia di Idlib a soli sei chilometri da Kafr Zita per studiare “la messa in scena di un attacco chimico usando missili pieni di cloro”. (segue) (Rum)