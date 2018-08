Siria: Mosca, possibile attacco ribelle con armi chimiche nei prossimi giorni a sud di Idlib (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi anni la Russia ha accusato più volte gli Stati Uniti e gli alleati occidentali di aver orchestrato falsi attacchi chimici per poi far ricadere la responsabilità sul governo di Damasco ritenuto responsabile dei vari attacchi avvenuti nel corso della guerra civile contro le roccaforti dell’opposizione. Lo scorso 22 agosto il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, John Bolton, ha dichiarato che gli Stati Uniti risponderanno “in maniera molto forte” nel caso in cui il governo del presidente siriano Bashar al Assad si fosse servito di armi chimiche nell’offensiva per riprendere la provincia di Idlib, rimasta ormai l’ultima roccaforte dei ribelli siriani. Parlando alla stampa da Gerusalemme Bolton ha dichiarato: “Se il regime siriano utilizza le armi chimiche, reagiremo in modo forte. Prima di prendere una decisione il governo farebbe bene a riflettere”. (segue) (Rum)