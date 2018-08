Siria: Mosca, possibile attacco ribelle con armi chimiche nei prossimi giorni a sud di Idlib (3)

- Intanto ieri, il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov, ha sottolineato che la Russia avverte l'Occidente contro le nuove mosse spregiudicate in Siria. “Mosca ha valutato le recenti dichiarazioni del consigliere per la sicurezza statunitense John Bolton in Siria e avverte l'Occidente contro nuove mosse avventate verso il paese mediorientale”, ha dichiarato il viceministro. "Gli ultimatum espressi da Washington, comprese dichiarazioni pubbliche, non influiscono sul nostro impegno di eliminare completamente le cellule terroristiche in Siria e riportare questo paese alla vita normale”, ha dichiarato Ryabkov. “Avvertiamo gli Stati Uniti e i loro alleati contro nuove mosse spericolate", ha aggiunto. (segue) (Rum)