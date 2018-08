Siria: Mosca, possibile attacco ribelle con armi chimiche nei prossimi giorni a sud di Idlib (4)

- Mosca continuerà a sostenere Damasco nei suoi sforzi per stabilizzare la situazione in Siria, anche nel favorire il ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo. "Il fatto che gli Stati occidentali non vogliano partecipare (a questi sforzi) dimostra ancora una volta che hanno altri obiettivi (che sono) di destabilizzare ulteriormente la Siria e di continuare a cercare nuovi pretesti per sollevare la questione del cambiamento del regime”, ha detto Ryabkov, secondo cui non vi è nulla di nuovo in questo. “Siamo pronti per tali sviluppi, esponiamo le loro intenzioni, ma le autorità (statunitensi) non sembrano imparare dalla storia, inclusa la storia recente, perché al momento possiamo vedere l'escalation della situazione (in Siria)", ha osservato Ryabkov. (Rum)