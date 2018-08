Colombia: presidente Duque vota consultazione popolare contro la corruzione, "battaglia di tutti"

- Il presidente colombiano Ivan Duque si è recato alle urne per votare i sette quesiti popolari su altrettante proposte anti corruzione. "Abbiamo votato per esprimere il nostro rifiuto alla corruzione" ha detto Duque in una vbreve dichiarazione rilanciata sull'account twitter della presidenza. Si tratta di una battaglia che non ha "colore politico o ideologico" a che riflette l'impegno di un intero paese", ha detto il capo dello Stato invitando "tutti i colombiani a votare". Il presidente ha quindi aggiunto che una volta conosciuti i risultati potrebbe nuovamente tornare a rivolgersi alla nazione con un messaggio. Ivan Duque, divenuto capo di stato il 7 agosto, ha mantenuto l'impegno di volersi recare alle urne contraddicendo in parte il dettato dell'ex presidente Alvaro Uribe, considerato il suo principale sponsor politico, secondo cui il tema doveva essere affrontate dal Parlamento. Al voto va un pacchetto di proposte depositate da due parlamentari del partito ambientalista Alleanza verde. (segue) (Mec)