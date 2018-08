Colombia: presidente Duque vota consultazione popolare contro la corruzione, "battaglia di tutti" (2)

- Nel caso dovessero essere approvate dalla maggioranza dei votanti, le norme attenderanno la ratifica dal parlamento con relative leggi, entro il tempo massimo di un anno. Tra i quesiti più discussi c'è quello che toglie ai condannati per corruzione la possibilità di ottenere misure alternative alla reclusione in carcere e assegna allo stato il potere di decidere "unilateralmente" e "senza risarcimenti" la chiusura di tutti i contratti pubblici ottenuti dai soggetti condannati. Tra le altre misure inserite nella consultazione popolare si cita il taglio degli stipendi ai parlamentari e ad alcuni alti funzionari dello stato, con la retribuzione media che dalle attuali 40 mensilità di salario di base passerebbe alle 25, per un importo totale che non dovrebbe superare i 5000 euro al mese. (segue) (Mec)