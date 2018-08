Donbass: Ucraina, presidente Poroshenko visita Avdiivka per ripristino forniture gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Petro Poroshenko si è recato oggi nella località di Avdiivka, nei pressi della linea del fronte nell'Ucraina orientale, per lanciare un'operazione finalizzata a garantire le forniture di gas alla cittadina della regione del Donetsk direttamente dal territorio controllato da Kiev. Lo riferisce il sito online dell'emittente "112Ua". L'operazione, nominata Ocheretyno-Avdiivka, dovrebbe ripristinare in maniera duratura le forniture di gas nella località dell'Ucraina orientale, dopo che nell'estate del 2017 erano state rese impossibili a causa dei danni dai bombardamenti. Poroshenko ha espresso l'intenzione di recarsi nelle case dei residenti a Avdiivka per vedere di persona "cucinare con gas ucraino". Il presidente ucraino ha inoltre dichiarato che intende richiamare i paesi dell'Ue a sostenere Kiev per trovare una soluzione al conflitto nel Donbass. (segue) (Res)