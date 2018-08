Iran-Qatar: presidente Rohani ad emiro Al Thani, pronti a rafforzare sempre di più cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran vuole rafforzare sempre di più i rapporti con il Qatar considerato un “paese amico nella delicata regione del Medio Oriente”. Lo ha dichiarato oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani, nel corso di una conversazione telefonica con l’emiro del Qatar, Tamin bin Hamad al Thani. "Vi sono numerose possibilità per l'espansione della cooperazione tra Iran e Qatar in campo politico ed economico e non c'è alcun ostacolo al miglioramento delle relazioni bilaterali”, ha dichiarato Rohani citato dall’emittente iraniana “Press Tv”. Il presidente ha aggiunto che Teheran continuerà a sostenere Doha di fronte alle “sanzioni illegali” contro l’emirato disposte da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto a partire dal giugno 2017. (segue) (Irt)