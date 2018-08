Donbass: presidente ucraino Poroshenko, missione Onu elemento chiave per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il possibile dispiegamento di una missione di peacekeeping Onu nel Donbass porterà benefici per l'Ucraina: lo ha affermato oggi il presidente Petro Poroshenko in un discorso pronunciato da Avdiivka, pochi chilometri a nord di Donetsk. Il dispiegamento di una missione Onu nella regione dell'Ucraina orientale è stata una delle questioni più discusse negli ultimi mesi nell'ambito del processo negoziale; mentre la Russia ritiene che i peacekeepers delle Nazioni Unite dovrebbero essere impegnati lungo la linea di contatto tra le forze di Kiev e quelle delle autoproclamate repubbliche del Donbass, l'Ucraina sostiene che tale operazione dovrebbe interessare l'intera regione contesa fino al confine russo. "E' importante portare la pace in Ucraina attraverso sforzi congiunti; stiamo combattendo per questa pace", ha dichiarato Poroshenko secondo cui la missione di peacekeeping sotto mandato del Consiglio di sicurezza Onu "sarebbe un altro elemento chiave" e "un successo per noi". (segue) (Res)