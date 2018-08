Medio Oriente: presidente turco Erdogan promette di portare pace e sicurezza in Iraq e in Siria

- Il presidente turco Tayyip Erdogan ha promesso di portare la pace e la sicurezza in Iraq e nelle zone della Siria non sotto il controllo turco e ha dichiarato che le organizzazioni terroristiche in quelle aree verranno eliminate. Parlando oggi nella provincia sud-orientale di Mus per commemorare l’anniversario della battaglia di Manzicerta del 1071, Erdogan ha dichiarato: “"Non è un caso che le uniche zone della Siria dove vi è la sicurezza sono sotto il controllo della Turchia. Stabiliremo la stessa pace anche in altre parti della Siria, porteremo la stessa pace Iraq, dove le organizzazioni terroristiche sono attive". Erdogan ha anche collegato i conflitti regionali e la crisi valutaria che ha colpito nell’ultimo mese la Turchia, sottolineando come contro Ankara vi sia “una guerra economica”. "Coloro che cercano motivazioni temporanee dietro i problemi che abbiamo dovuto affrontare di recente sono sbagliati, molto sbagliati. Gli attacchi che affrontiamo oggi sono radicati nella storia", ha dichiarato Erdogan. Il presidente ha dichiarato rivolgendosi agli avversari della Turchia: "Non dimenticate, l'Anatolia è un muro e se questo muro crolla, non ci sarà più un Medio Oriente, l'Africa, l'Asia centrale, i Balcani o il Caucaso". (segue) (Tua)