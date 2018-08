Medio Oriente: presidente turco Erdogan promette di portare pace e sicurezza in Iraq e in Siria (2)

- La Turchia, che ha appoggiato alcuni gruppi ribelli in Siria, sta lavorando con la Russia, che sostiene il presidente siriano Bashar al Assad, e con l'Iran per una risoluzione politica della crisi. Finora ha effettuato due operazioni transfrontaliere lungo il suo confine con la Siria contro, principalmente contro le milizie curde che Ankara considera il ramo siriano del Partito del lavoratori del Kurdistan (Pkk), e ha allestito 12 postazioni di osservazione militare nella regione siriana settentrionale di Idlib. L'enclave di Idlib, situata al confine con la Turchia, è controllata dai ribelli ed è un rifugio per migliaia di civili sfollati da altre aree della Siria, nonché per molto gruppi estremisti islamici. In queste settimane l’esercito siriano del presidente Assad ha avviato una serie di bombardamenti contro Idlib in previsione di un’offensiva per riconquistare la provincia. Lo scorso 24 agosto durante una visita a Mosca, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha sottolineato che una soluzione militare alla questione del governatorato di Idlib sarebbe “un disastro”. (Tua)