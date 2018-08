Usa: morte McCain, le condoglianze del governo di Panama

- Il governo di Panama esprime le proprie condoglianze "al popolo degli Stati Uniti" e alla famiglia di John McCain per la morte dell'81enne senatore repubblicano. Un uomo, si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri "che ha difeso e amato il suo paese ha lottato per la democrazia e la pace nel mondo". La Repubblica di Panama, "nazione che si batte per la pace e la sicurezza internazionale", si augura che il messaggio di McCain possa trasmettersi "alle attuali e future generazioni e sia speso nella diplomazia preventiva dei conflitti, nella creazione e nella conservazione della pace". Il senatore del Partito repubblicano è morto per un glioblastoma, una forma di cancro molto aggressiva con un tasso di sopravvivenza molto basso. La sua famiglia aveva annunciato il 24 agosto la decisione di interrompere le cure, di fronte all'inesorabile progresso della malattia. (segue) (Mec)