Usa: morte McCain, le condoglianze del governo di Panama (2)

- Prima di iniziare la sua carriera al Congresso, durata 35 anni, McCain ha servito come pilota nella Marina militare degli Stati Uniti, sopportando sei anni di detenzione in un campo di prigionia in Vietnam dopo essere stato abbattuto in missione. Negli ultimi mesi della sua vita, il senatore si è dimostrato una spina nel fianco di Donald Trump, con il quale si era già scontrato in passato, ponendo fine al tentativo del presidente di demolire la riforma sanitaria fatta dal suo predecessore nota come “Obamacare”. (Mec)