Ecuador: domani nuovo esame di misure governative su controllo migranti venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in Ecuador il dibattito sulla gestione dei migranti in fuga dalla crisi venezuelana. Il Difensore del popolo presenta domani alla giustizia locale una nuova richiesta di esame delle misure con cui il governo intende disciplinare l'ingresso dei venezuelani sul territorio nazionale. A metà agosto l'esecutivo aveva imposto ai migranti l'esibizione del passaporto, non ritenendo più sufficiente la sola carta di identità. Il Difensore del popolo aveva ottenuto da un tribunale di Quito la sospensione cautelare della misura, spingendo il governo del presidente Lenin Moreno a varare un nuovo piano per gestire lo straordinario flusso di migranti. Una strategia che prevede l'esibizione di un certificato valido che stabilisca l'identità dei richiedenti, e che il Difensore del popolo intende riproporre all'attenzione della giustizia. Dalla mezzanotte di sabato, il passaporto rimane invece requisito indispensabile per entrare in Perù. (segue) (Brb)