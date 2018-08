Ecuador: domani nuovo esame di misure governative su controllo migranti venezuelani (2)

- Il tema è all'attenzione di diversi organismi internazionali. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) hanno chiesto ai paesi della regione di continuare ad accogliere i profughi venezuelani in fuga dalla crisi politica ed economica nel proprio paese. Queste agenzie hanno affermato che circa 2,3 milioni di venezuelani vivono fuori dal proprio paese e che oltre un milione e mezzo ha lasciato il Venezuela dal 2015 ad oggi. Circa il 90 per cento è rimasto nella regione sudamericana. In una dichiarazione congiunta a Ginevra, l'Alto commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, e direttore dell'Iom, William swing, si sono detti preoccupati per le nuove misure in materia di immigrazione approvate in Perù ed Ecuador, rivolte specificatamente contro i venezuelani. (segue) (Brb)