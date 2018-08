Ecuador: domani nuovo esame di misure governative su controllo migranti venezuelani (3)

- La questione è tornata anche in cima all'agenda dell'Organizzazione degli stati americani (Osa). Il segretario generale, Luis Almagro, ha annunciato la convocazione, entro le prossime due settimane, di una riunione straordinaria del Consiglio permanente, proprio sul tema. "Ho sollecitato una riunione urgente del Consiglio permanente dell'Osa per trattare della crisi migratoria del Venezuela", ha scritto Almagro sul suo profilo officiale su Twitter. Almagro ha denunciato ancora una volta la situazione in Venezuela come "disperata" a causa della "mancanza di diritti sociali basici" e della "repressione tirannica che soffre il suo popolo". "Purtroppo", ha continuato, "l'inefficienza governativa" può far sì che le cose peggiorino. (Brb)