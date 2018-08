Repubblica Ceca: domani incontro tra presidente Zeman e premier Babis per scegliere nuovo ministro Esteri

- Il presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman incontrerà il primo ministro Andrej Babis per un pranzo di lavoro nella giornata di lunedì. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Prague", capo dello Stato e premier discuteranno sulla nomina del nuovo ministri degli Esteri, ruolo al momento coperto ad interim dal leader socialdemocratico Jan Hamacek, che è anche ministro dell'Interno nel governo Babis. Il quotidiano "Pravo" evidenzia che il socialdemocratico Jakub Landovsky, attuale viceministro della Difesa, potrebbe essere scelto per diventare il nuovo capo della diplomazia ceca. Lo scorso mese, Zeman aveva rifiutato la nomina a ministro degli Esteri del deputato socialdemocratico Miroslav Poche. Hamacek ha fatto sapere nei giorni scorsi che non sta valutando la possibilità di dimettersi dall’incarico di ministro dell'Interno e mantenere solo l’incarico agli Esteri. (segue) (Rep)