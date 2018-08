Repubblica Ceca: domani incontro tra presidente Zeman e premier Babis per scegliere nuovo ministro Esteri (2)

- Il ministro Hamacek, citato dall'agenzia di stampa "Ctk", ha spiegato che l'unico candidato per il ministero degli Esteri rimane Poche, la cui nomina è stata respinta dal veto del presidente Zeman. Il leader ha però dichiarato che il direttivo del Partito socialdemocratico (Cssd) si riunirà alla fine di agosto e che il problema sarà risolto "entro la fine delle vacanze", ovvero, molto probabilmente, entro l'11 settembre. Il presidente Zeman ha nominato il 27 giugno il nuovo governo della Repubblica Ceca, guidato nuovamente da Babis. Il primo governo Babis, nominato a dicembre, è rimasto in carica ad interim dopo che a gennaio la Camera dei deputati aveva negato la fiducia. Oltre al movimento Ano di Babis, fa parte della coalizione il Partito socialdemocratico ceco: tuttavia l’esecutivo rimane in minoranza alla camera bassa del parlamento di Praga. L'11 luglio il nuovo governo ha ottenuto il voto di fiducia nonostante esso si presentasse con Hamacek titolare di due dicasteri. (segue) (Rep)