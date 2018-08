Repubblica Ceca: domani incontro tra presidente Zeman e premier Babis per scegliere nuovo ministro Esteri (3)

- L'eurodeputato Miroslav Poche ha iniziato comunque a lavorare al ministero degli Esteri come segretario politico a luglio. Il funzionario ha riferito ai media che la sua posizione è paragonabile a quella di capo dei consulenti. Allo stesso tempo, Poche non considera concluso il dissidio con il presidente Zeman, che ha posto il veto sulla sua nomina a ministro degli Esteri. Il politico il mese scorso ha notato che "con il suo impegno nella diplomazia cercherà di dimostrare le sue qualità". Poche ha poi detto che il Cssd spera ancora nella sua nomina a capo della diplomazia. "Non ci sono informazioni sul fatto che i socialdemocratici stiano programmando di rinunciare alla loro scelta sul ministro degli Esteri", ha detto il funzionario, aggiungendo che la nomina ad interim del segretario Hamacek sia stata "una soluzione che non limita il potere della diplomazia, né la posizione della Repubblica Ceca a livello internazionale". (Rep)