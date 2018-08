Perù: governo, attesa per il 2018 crescita del 19 per cento di investimenti in settore minerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Perù gli investimenti nel settore minerario raggiungeranno a fine 2018 un incremento del 19 per cento su anno e del 23 per cento nel 2019. È quanto stima il governo del paese andino segnalando, in un documento ripreso dai media locali, che si tratta degli indici di crescita più alti dal 2011 e che riflette il consolidarsi di un nuovo ciclo di investimenti nel settore. I capitali nel comparto sono tornati a crescere nel 2017, anno in cui sono cresciuti del 12,3 per cento, dopo i cali battuti nel 2014 (-8,4 per cento), nel 2015 (-11,2 per cento) e nel 2016 (-50,8 per cento). Secondo il documento di programmazione stilato dal ministero del'Economia per il periodo 2019-2022, il Perù ha un totale di progetti minerari pari a 58 miliardi di dollari. Il 48 per cento di questi, per un importo pari a circa 28 miliardi e cento milioni di dollari, riguardano progetti ancora in via di autorizzazione, mentre oltre 12 miliardi di dollari dovrebbero essere liberati per un insieme di lavori nei prossimi mesi. (Brb)